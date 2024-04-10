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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زحام وإقبال لأهالي أسوان على الأسواق لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك|صور

أسواق أسوان
أسواق أسوان

"العيد فرحة" الأسر الأسوانية تواصل توافدها وإقبالها على الأسواق حتى الساعات الأخيرة من أيام شهر رمضان المعظم لشراء الملابس والأحذية والمستلزمات المتنوعة من المأكولات والحلويات للاحتفال بعيد الفطر المبارك .

وفى هذا الإطار فقد تجولت عدسة "صدى البلد" داخل الأسواق بأسوان، وتم رصد الإقبال الهائل من المواطنين لشراء الملابس والمستلزمات للاحتفال بالعيد .

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العيد فرحة

أسواق أسوان

وفى أحد أسواق أسوان العريقة ، وهو السوق السياحى ، فضلاً عن المولات المختلفة ، والمعارض يتوافد المواطنون على مدار اليوم على المحال التجارية لشراء مقتنياتهم من كافة المستلزمات التى تضفى الفرحة والبهجة عليهم وعلى أولادهم . 

وقد حظيت المحال التجارية لبيع الملابس بمختلف أنواعها، بجانب والأحذية والحقائب، بالسوق بنسبة إقبال هائلة من الأهالي باعتبارها عادة محببة للجميع شراء الملابس الجديدة والأطقم الكاملة والعبايات .

وقالت صابرين محمد بأن التوافد يزداد بشكل واضح من الأهالى والمواطنين على الأسواق فى أواخر شهر رمضان حيث أن الأسعار قد تكون منخفضة إلى حد ما ، وكل أسرة تحدد المكان الذى ستقوم بالشراء منه على حسب أذواقهم فى إختيار المستلزمات المختلفة من المأكولات والمشروبات والملابس والأحذية وغيرها .

وأشارت إلى أن هناك من يقبل على الأسواق للتعرف على الأسعار بشكل عام ، فى المحال التجارية المختلفة ، وهناك من يقبل على المولات، بجانب المعارض التي تختلف أسعارها وتعتبر مخفضة مقارنة بباقى المحال العامة ، وهناك من يتوافد من الأهالي علي شراء الأدوات المنزلية الخاصة بصنع مخبوزات العيد المتنوعة والتي من أبرزها الكعك والبسكويت، وغيرها، سواء بالمحال أو البائعين المفترشين فى وسط السوق. 

فيما أشارت نصرة حسين إلى أنها تعودت فى كل عيد علي شراء الملابس لأبنائها حتى مع اختلاف اسعارها خلال هذا العام إلا انها تعد عادة وفرحة للأولاد شراء الملابس الجديدة لاستقبال العيد ، وتفضل أن تحقق لهم رغباتهم فى ذلك ، لتعم الفرحة والسعادة على وجوههم ، لأن فرحتهم بالدنيا كلها .

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إقبال

أسواق أسوان

وتضيف أن الغالب فى العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان يفضل التوجه للأسواق بعد صلاة التروايح لتحسن الطقس بشكل أكبر ويكون مر وقت الصيام وتستطيع تناول المشروبات خلال التجول داخل السوق لتحمل مشقة البحث عن المستلزمات مع الازدحام الكبير من المواطنين.

بينما أشارت رنوده محمد إلى أنها تحرص علي شراء ملابسها عبر "الاون لاين" من الصفحات المتاحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أنه يكون هناك فارق سعر بينها وبين المعروض في الأسواق وفي نفس الوقت الخامات جيدة، ولكنها تفضل النزول للسوق لاستكمال ما ينقصها من مستلزمات التي من ابرزها انواع معينه من الطرح، والاحذية والشنط وأدوات التجميل ، وتوجد أماكن محددة بعينها تقوم بالشراء منها لجودة منتجاتها ، وأسعارها مخفضة بعض الشئ .

أسواق أسوان
أسواق أسوان
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