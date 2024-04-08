عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إحلال خطوط الصرف الصحى بحى شرق المدينة

جانب من جولة نائب
جانب من جولة نائب المحافظ

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى الرئيسية بنطاق حى شرق المدينة بالكامل، بقطر 700 مللى من محطة صرف صحى الناصرية إلى محطة صرف صحى الجزيرة بطول 1600 متر طولى وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 45 مليون جنيه

ورافق نائب المحافظ، خلال الزيارة، المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، فضلاً عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى.

يأتى ذلك فى إطار الرؤية الشاملة والطموحة للواء أشرف عطية محافظ أسوان لاستكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة ، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن. 
 

محافظ أسوان: روح الإخاء والمحبة تسهم فى تحقيق التنمية والعمران

محافظ أسوان يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

مشروعات 

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أن هذا المشروع الحيوى سيسهم فى القضاء على المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 عاماً، والمتمثلة فى الطفح المستمر لبيارات وخزانات الصرف الصحى لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة بمناطق شرق المدينة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا المشروع يعد استكمالاً لمشروع إحلال الخط الرئيسى بخور عواضة بطول 800 متر، الذى يأتى متوازياً مع تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر حيث تم تكليف مكتب إستشارى متخصص لدراسة تنفيذ أعمال التوسعة لمحور شارع السماد أعلى أعمال التغطية لتحقيق السيولة المرورية ، وتطوير محور رئيسى وهام لإستيعاب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: روح الإخاء والمحبة تسهم فى تحقيق التنمية والعمران

ترشيحاتنا

أخر تراويح في رمضان.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

قيادي في حماس يكشف حقيقة الاقتراب من التوصل لاتفاق بشأن غزة

مقترح جديد في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة على 3 مراحل

تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة في السوبر السعودي

وزير الخارجية التركي: اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

آخر تراويح في رمضان.. بث مباشر من الحرمين الشريفين لوداع الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ