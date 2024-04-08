نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إحلال خطوط الصرف الصحى بحى شرق المدينة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى الرئيسية بنطاق حى شرق المدينة بالكامل، بقطر 700 مللى من محطة صرف صحى الناصرية إلى محطة صرف صحى الجزيرة بطول 1600 متر طولى وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 45 مليون جنيه.

ورافق نائب المحافظ، خلال الزيارة، المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، فضلاً عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى.

يأتى ذلك فى إطار الرؤية الشاملة والطموحة للواء أشرف عطية محافظ أسوان لاستكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة ، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن.



مشروعات

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أن هذا المشروع الحيوى سيسهم فى القضاء على المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 عاماً، والمتمثلة فى الطفح المستمر لبيارات وخزانات الصرف الصحى لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة بمناطق شرق المدينة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا المشروع يعد استكمالاً لمشروع إحلال الخط الرئيسى بخور عواضة بطول 800 متر، الذى يأتى متوازياً مع تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر حيث تم تكليف مكتب إستشارى متخصص لدراسة تنفيذ أعمال التوسعة لمحور شارع السماد أعلى أعمال التغطية لتحقيق السيولة المرورية ، وتطوير محور رئيسى وهام لإستيعاب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية.