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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: روح الإخاء والمحبة تسهم فى تحقيق التنمية والعمران

صدى البلد

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن روح الإخاء والمحبة تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسوان اليوم "الاثنين" وفدا من كنيسة الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والقمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان. 


وأشار الأنبا عمانوئيل إلى حرصه على تبادل التهاني مع محافظ أسوان لتقديم التهنئة في الأعياد ، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة ، لافتاً إلى أن كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة ، مما ساهم ذلك في تحقيق ملحمة من الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى في كافة قطاعات العمل بما يصب في صالح المواطنين.

على صعيد متصل، استقبل محافظ أسوان، الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو ، بالإضافة إلى وفد قساوسة وكهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. 

وعبر عطية - خلال اللقاء - عن شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية. 

من جانبه قدم الأنبا بيشوى ووفد الكنيسة الأرثوذكسية خالص التهاني لمحافظ أسوان بهذه المناسبة ، مؤكدين على أن أسوان تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، وتكامل مع ذلك الدور الإنساني الذي يقوم به محافظ أسوان في تقديم أوجه الرعاية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً بما يساهم في رسم الفرحة والسعادة على وجوههم.

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