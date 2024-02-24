عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان بأسوان: إجراء 232 جراحة قلب للمرضى غير القادرين

جهود جمعية الأورمان
جهود جمعية الأورمان بأسوان

أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تنفيذ (232) عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة أسوان.

وأكد محمد يوسف وكيل وزاة التضامن بأسوان أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المراكز المختلفة.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

عمل أسوان: حزمة برامج تدريبية مجانية لطلبة التعليم الفنى الصناعى

أسوان.. تكثيف الحملات التموينية للحد من إحتكار السلع مع افتتاح معارض أهلاًرمضان

عمليات

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بأن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجاناً.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الأورمان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

موضوعات متعلقة

أسوان.. تكثيف الحملات التموينية للحد من إحتكار السلع مع افتتاح معارض أهلاًرمضان

ترشيحاتنا

أسبوع الكوارث.. انفجار شمسي يهدد الأرض لأول مرة منذ أعوام

6 مناطق من بينها القاهرة.. الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.. السفير الروسي لدى مصر يوجه رسالة للمصريين

رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

شبهات سرقة واحتيال..البنتاجون يفتح عشرات التحقيقات بشأن المساعدات لأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. مي كساب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

Watch it تطرح بوسترات إضافية لـ مسلسل الحشاشين

بعد أول مشاركة له.. ماذا قدم المهاجم الفلسطيني مع القلعة الحمراء؟

بريطانية تنجب طفلها السادس في موقف سيارات.. وهذا ما حدث| صور

فيديو

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ