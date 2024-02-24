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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. تكثيف الحملات التموينية للحد من إحتكار السلع مع افتتاح معارض أهلاًرمضان

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه لن يتم السماح بأى فساد أو إحتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الإحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الإستراتيجية والإستهلاكية ، وهو الذى يتوازى مع قرب إفتتاح معارض " أهلا رمضان " لتحقيق التوازن فى الأسعار وتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الإستهلاكية خلال الشهر المعظم .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى لمواجهة إرتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

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112 وحدة صحية ومركز و11 مستشفى بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

حملات تموينية

وشدد المحافظ على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار ، والتصدى لجميع أنواع المخالفات ، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإستكمال حملاتها المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم المرور والتفتيش على المحلات المختلفة بالسوق السياحى ، وتم غرق وتشميع العديد من المحلات المخالفة لعدم وجود تراخيص قانونية بها ، فضلاً عن توجيه إنذارات لعدد من المحلات الأخرى لإستكمال وإنهاء باقى إجراءات التراخيص .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بتوزيع 850 كجم من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإدارة التموين بالمرور والتفتيش على عدد من محلات الجملة والسوبر ماركت والجزارة ، وتم متابعة آلية ضبط الأسعار وتوافر السلع الضرورية للمواطنين ، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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