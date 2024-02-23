محافظ أسوان يتابع إجراء الكشوف والفحوصات لـ1246 رأسا من الثروة الحيوانية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتاج ثمار القافلة البيطرية التى قامت بتنظيمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومديرية الطب البيطرى وذلك وفقاً لتعليمات الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، وأيضاً الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ، وبما يساهم فى توفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان .

القافلة البيطرية

من جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأن القافلة البيطرية برئاسة الدكتور نادر رشاد إستهدفت تقديم مختلف أوجه الدعم لمربى الماشية بهدف تحسين إنتاجية الثروة الحيونية من خلال الإستعانة بأمهر الأساتذة من لمعهد بحوث التناسليات .

ولفت أحمد موسى إلى أن القافلة أسفرت عن إجراء الكشف البيطرى وتقديم الفحوصات والرعاية العلاجية لـ 1246 من رؤوس الماشية والأبقار والجاموس والأغنام داخل قرى المنشية الجديدة وإقليت والرغامة البلد التابعين لمركز كوم أمبو.