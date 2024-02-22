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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسم السعادة على وجوه البسطاء.. شعار لقاء نائب محافظ أسوان مع المواطنين

لقاء المواطنين مع
لقاء المواطنين مع نائب محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، باستكمال سلسلة اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين، والتى كان شعارها "رسم السعادة على وجوه البسطاء" بتلبية مطالبهم ووضع الحلول لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وخلال اللقاء الذى حضره مسئولو الجهات التنفيذية بالمحليات ومديريات الخدمات، وجهت الدكتورة غادة أبو زيد، مسئولى التضامن الاجتماعى  بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية، بالإضافة إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتوفير محلات بالسويقات الجديدة.

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لقاء المواطنين

وكلفت غادة أبو زيد المسئولين بمديرية الشئون الصحية بتوفير العلاج الطبي على نفقة الدولة لبعض الحالات، مع قيام مديرية التضامن ومبادرة "الناس لبعضهم" بتوفير عدد من الأجهزة لإحدى الفتيات المقبلة على الزواج لاستكمال جهازها، وكذا توفير كرسى متحرك لحالة إنسانية، مع صرف كراتين مواد غذائية لعدد من الحالات.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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