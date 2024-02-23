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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

112 وحدة صحية ومركز و11 مستشفى بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

محافظ أسوان ورئيس
محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المنظومة من داخل وحدة طب أسرة الخزان غرب، والتى تأتى ضمن 112 وحدة صحية ومركز طبى و11 مستشفى

 

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وخلال الجولة التى تم فيها تفقد العيادات المختلفة والصيدلية، إستمع محافظ أسوان ورئيس الهيئة لشرح من الدكتورة أمال حسن مدير الوحدة الصحية بالخزان غرب عن آلية وأسلوب العمل بالوحدة التى تقدم خدماتها المتنوعة لـ 18.5 ألف مواطن ومواطنة. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.

ولفت إلى أن المنظومة تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

كما أطمأن اللواء أشرف عطية والدكتور أحمد السبكى على مستوى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة الميدانية. 

وأعرب المواطنون عن شكرهم لكافة الجهود من مسئولى المحافظة والهيئة وطاقم الأطباء والتمريض للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية سواء لهم أو لأبنائهم مما ساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ، بالإضافة إلى أعباء التنقل للحصول على الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة .
 

 

 

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