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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وعلى هامش اللقاء قدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على الدعم الذى يتم تقديمه لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة الحالية مما ساهم فى إحداث زخم ومنتج راقى يتم تقديمه لمواطنى عاصمة الثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وأيضاً لزائريها من مختلف الأفواج السياحية والمصرية. 

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أنشطة ثقافية

وأكد محافظ أسوان أن كل ذلك يعتبر من ثمار التنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة والوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة لخلق الأجواء الترفيهية من خلال سلسلة المهرجانات التى تم ويتم تنفيذها وسط مشاركة متميزة لفرق الفنون الشعبية الأجنبية والعربية والأفريقية والمحلية ، ومن بينها 15 فرقة تشارك فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون ، وتعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية ، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة .

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