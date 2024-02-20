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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدات قرية البحيرة بإدفو يشكرن محافظ أسوان لافتتاح مشغل للحياكة ومنتجات الملابس

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

قدمت سيدات وفتيات قرية البحيرة بمركز إدفو شكرهن للواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه وتوجيهاته بتوفير وتجهيز المكان المناسب لإفتتاح مشغل للحياكة ومنتجات الملابس بمركز شباب القرية من أجل توفير فرص العمل المناسبة لتحسين الظروف الإقتصادية وإيجاد مصدر دخل مناسب لهن ولأسرهن. 

 

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان والتي أشارت إلى أنه تم تزويد المشغل بأحدث الماكينات والأجهزة المتطورة مع توفير التدريبات اللازمة لآليات وأساليب الصيانة الفنية وطريقة التشغيل المناسبة. 

 

أنشطة

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى إلى إستمرار الجهود المبذولة تحت رعاية محافظ أسوان لتنفيذ وإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، مشيرة إلى أنه تم مواصلة  تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بقرى المنصورية والرقبة وبنبان قبلي والشطب بمركز دراو .

 

وكشفت الدكتورة هدى مصطفى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات ، فضلاً عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات .

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

 

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