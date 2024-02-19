عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زخم فني وثقافي بأسوان تزامنا مع قرب الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس.. تفاصيل

محافظة أسوان
محافظة أسوان

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية من فصل الشتاء زخم فنى وثقافى متنوع، فى ظل انطلاق الفعاليات المتنوعة تزامناً مع الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " أبرز الفعاليات داخل عروس المشاتى، والتى تتجسد فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون. 

نائب محافظ أسوان تشهد ختام الأسبوع الـ29لمشروع أهل مصر لدمج أطفال المحافظات الحدودية

انطلاق ديفيلية المراكب الشراعية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

زخم فنى 

فقد إنطلقت الفعاليات بتنظيم ديفيلية المراكب الشراعية واللنشات ، والذى تم تتظيمه على صفحة نهر النيل الخالد أمام نادى التجديف وذلك وسط مشاركة لنائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة أبو زيد، وأيضاً رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وأيضاً لأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى ، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان ، وكذا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية. 

وتم ذلك وسط إستمتاع السائحين والزائرين من ضيوف عروس المشاتى بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عاصمة الثقافة والشباب والإقتصاد الإفريقى، ومشاركة 15 فرقة للفنون الشعبية ، والمشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون والذى تمتد فعالياته فى الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية. 

وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان ، و 10 فرقة مصرية ، وهى أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية .


 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

تسليم 78 ألفا و700 شجرة زينة ومثمرة لمسئولي المحليات بأسوان

نائب محافظ أسوان تشهد ختام الأسبوع الـ29لمشروع أهل مصر لدمج أطفال المحافظات الحدودية

انطلاق ديفيلية المراكب الشراعية ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الـ11 للثقافة والفنون

انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون بمشاركة 14 فرقة

مصرع شخص سقط من مبنى فى أسوان

جامعة أسوان ومشروع مسار ينفذان تدريبا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر

ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

ترشيحاتنا

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية

الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شكري: مصر لا ترى بديلاً للوقف الفورى لإطلاق النار في غزة |صور

وزير السياحة والآثار يبحث ترويج المتاحف بالميتا فيرس

غرامة كهربا والصفقات التبادلية.. حسم ملفات هامة خلال زيارة الخطيب للزمالك

إبادة جماعية.. وزير الخارجية الفلسطيني أمام العدل الدولية: نكبة 1948 تكررت مرة ثانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السكر بـ15 جنيها بهذه الحالة.. أسباب نقص السلعة الأساسية وموعد انفراج الأزمة

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ