زخم فني وثقافي بأسوان تزامنا مع قرب الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس.. تفاصيل

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية من فصل الشتاء زخم فنى وثقافى متنوع، فى ظل انطلاق الفعاليات المتنوعة تزامناً مع الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " أبرز الفعاليات داخل عروس المشاتى، والتى تتجسد فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون.

زخم فنى

فقد إنطلقت الفعاليات بتنظيم ديفيلية المراكب الشراعية واللنشات ، والذى تم تتظيمه على صفحة نهر النيل الخالد أمام نادى التجديف وذلك وسط مشاركة لنائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة أبو زيد، وأيضاً رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى ، وأيضاً لأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى ، علاوة على أعضاء مجلس النواب بأسوان ، وكذا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية.

وتم ذلك وسط إستمتاع السائحين والزائرين من ضيوف عروس المشاتى بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عاصمة الثقافة والشباب والإقتصاد الإفريقى، ومشاركة 15 فرقة للفنون الشعبية ، والمشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون والذى تمتد فعالياته فى الفترة من 18 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.

وتضم فرق الفنون الشعبية 5 فرق أجنبية وعربية وهى الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان ، و 10 فرقة مصرية ، وهى أسوان وتوشكى وأطفال أبو سمبل ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية .



