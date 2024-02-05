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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتفقد 42 مشروعا بقرية قورته ثان بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الجولات التفقدية لمعدلات الإنجاز بكافة المشروعات الجارية للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب وإحتياجات الأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد عدد 42 من المشروعات الجارية بقرية قورته ثان بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 16,5 ألف من الأهالى موزعين على 9 قري فرعية وتوابع .

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حياة كريمة

وأشار إلى أنه تم تفقد 18 مشروع بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 100% وبدء تشغيلها ومنها مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة وكوبرى المضيق  ، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير بعض مراكز الشباب والمدارس ، وأيضاً مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بمجالى مياه الشرب والكهرباء .

ولفت إلى أن الجولة شملت أيضاً تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 95% ، وإنشاء مركز الأسرة والطفولة بنسبة 90 %  ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة قورتة ثالث بنسبة 80% .

وأوضح السكرتير العام المساعد إلى أنه تم التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب ، مكلفاً بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ ، فضلاً عن عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لدفع مستويات الأداء ورفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية . 

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