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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان.. عروض فنية مجانية بـ كورنيش النيل القديم

أنشطة ثقافية بأسوان
أنشطة ثقافية بأسوان

يواصل فرع ثقافة أسوان تقديم العروض الفنية المجانية لفرقة أسوان للفنون الشعبية على مسرح فوزى فوزى الصيفى، تواكباً مع أجازة نصف العام حيث يتم تنفيذ ذلك بهدف إضفاء الأجواء الترفيهية ، مع خلق متنفس حيوى للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جانبه أوضح يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان أنه بناءاً على تعليمات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ، وبمتابعة من عمرو بسيونى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة تم إعداد برنامج فنى متكامل ، ويتم حالياً تنفيذه على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل القديم ، ويتضمن البرنامج عروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، وكورال أطفال قصر ثقافة العقاد ، ومسرح للعرائس .

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ولفت يوسف محمود إلى أنه يتواكب مع ذلك الاستعداد لإطلاق فعاليات المهرجان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون ، التى ستنطلق فى 15 فبراير الجارى، وتختتم بحدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية فى 22 فبراير الجارى.

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