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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى فعاليات الإعلان عن مؤتمر"تطبيقات السياحة الصحية المصرية"مارس المقبل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يشارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات المؤتمر الصحفى بالقاهرة الخاص بتدشين المؤتمر الدولى " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيقام خلال يومى 2 و 3 مارس القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقد حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والسفيرة سها ناشد جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وعدد من المحافظين ونواب الوزراء والسفراء ، والجهات المختصة .

 

وفى كلمته التى ألقاها أكد اللواء أشرف عطية على أن الدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحى يعطى الأولوية والأهمية له بإعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض ، والذى لا يستوعب فقط العمالة المباشرة ، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق الدخل الغير مباشر للملايين من المواطنين .

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مؤتمر

ولفت المحافظ إلى أن هذا يجعلنا نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمى يليق بالمقومات والإمكانيات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية فى مجال السياحة العلاجية والإستشفائية  .

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للإستثمار الأمثل للتنوع فى المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحى لأسوان ، وهو الذى يظهر جلياً فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية ، بالإضافة إلى توافر مراكز الإستشفاء والإستجمام ، وفى مقدمتها مركز جراح القلب العالمى السير الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن أسوان تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية حيث أنها مصنفة عالمياً بشهادة اللجان المتخصصة لإحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر ، والإشعاعات المناسبة مما يؤهلها بأن تظل مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية ، ولاسيما فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحى ومطارات وموانئ وشبكة طرق ، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى المجال السياحى .

وكان قد واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع  سلسلة الأنشطة والجهود المتنوعة المبذولة بالمشاركة فى تنظيم ندوة تعريفية بمنطقة الملقطة التابعة لقرى أبو الريش حيث أدار الندوة هلال الدندوارى عضو الفرع ، والتى تناولت التعريف بكيفية التعامل مع حشرة النمل الأبيض ، ومقاومتها بطرق بسيطة غير مكلفة ، وتم فحص عدد من المنازل 

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