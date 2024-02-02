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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات والتراكمات وتنفيذ أعمال الصيانة بأحياء مدن أسوان والسباعية

جهود إزالة الإشغالات
جهود إزالة الإشغالات بأسوان

واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات ، والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال الصيانة والإنارة لأعمدة الشوارع بقرى وادى كركر بواسطة الفنيين بالكهرباء بالوحدة المحلية بإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، فيما تم رفع الإشغالات ، وإيقاف أعمال مبانى بدون ترخيص ، وتم التحفظ على مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بنطاق حى غرب برئاسة سحر مصطفى ، وبإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة .

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رفع الإشغالات

وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بنطاق حى الصداقة الجديدة برئاسة سامية حسين عن طريق مشروع النظافة العامة ، وبإشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وهو الذى تكامل مع تنفيذ أعمال الصيانة لإنارة الأعمدة بنطاق حى جنوب برئاسة علاء آدم وذلك عن طريق فنيين الكهرباء بالتنسيق مع المهندسة مروة جمال ، وبإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة .

وتوازى مع ذلك قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالسوق السياحى القديم تحت إشراف الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس ورش المياه وتسوية الأتربة ، ومواصلة أعمال الجمع المباشر من المنازل بالطريق الرئيسى ، وبأحياء المدينة المختلفة .

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