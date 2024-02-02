الابن الجاحد..طرد والده وأخته من البيت وتركهما بالشارع بلا مأوى في أسوان

في كل يوم نشهد قصصا مأساوية وإنسانية تقشعر لها الأبدان، يرويها أصحابها، لتأخذ القلوب ، بالتعاطف، والتأثر المباشر معها.

ونروى تفاصيل قصتنا اليوم عبر "صدى البلد" والتى تتجسد فى جحود ابن عاق، حيث قام بطرد والده وأخته من البيت وتركهما في الشارع بلا مأوى في أسوان، وبستغيث راوى هذه القصة، وهو رجل مسن، مقيم في مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ورفض إقامتهما معه، حيث إنه يقوم بالمعاملة القاسية لهما.

قصص وحكايات

وأشار الأب المسن المغلوب على أمره إلى أن ابنه العاق السيئ الخلق دائم الشتائم له، بل تعدى الأمر لقيامه بضربه، والإساءة لهذا المسن بالألفاظ الخارجة، وأيضاً تعدى بالضرب على شقيقته، وطردهما من المنزل، وهو أكبر تجاوز من الجحود مما تسبب فى إصابته بجلطة.

وأضاف الأب المغلوب على أمره، وقلبه يتقطع، والدموع تنهمر من عينيه أن هذا الابن لم يراعى أى شئ، ولم يقم بعمل أى إعتبار حتى لأخته المريضة، حيث انها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصبح هو وأبنته فى الشارع بدون أى مأوى يحميهم من موجه هذا الطقس والصقيع الشرس.

وأضاف المسن أن زوجته توفيت ومن بعدها رفض نجله إقامته معه هو وشقيقته داخل المنزل، ووصل به الجحود إلى إنه لا يريد تواجدها معه في نفس البلد وغير معترف بوالده أصلاً فى واقعة غريبة من نوعها، وقلب متجرد من كل معانى الإنسانية ، فلم يراعى أى دين فى أن يتقى ربه، بشكل يتنافى مع اى اخلاقيات.

جحود ابن

وأستكمل بأن حالته صعبة للغاية، فهو كبير فى السن، وابنته من ذوى الاحتياجات الخاصة، واصبحا فى الشارع دون أى رعاية أو اهتمام، وتجاوز الامر بأنه لا يريد لاى أحد فى البلد أن يعطف عليهما، وانهم يعيشون فى المناطق الضلمة.

فيما اكدت الابنه انها هى ووالدها يعيشون حياة صعبة، وان شقيقها طردهم من البيت، وسابهم فى الشارع، وأنها هى بتخاف من الضلمة، وانها قامت باجراء عملية، وحتى عندما حن عليهم شخص، ووضعهم فى غرفة عنده، برده اخوها بيحاول يطردهم، ونفسها تروح الحج هى ووالدها.