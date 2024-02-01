نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب أسوان.. اعرف الموعد

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان، ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان امتحاناتهم داخل المدارس بجميع الإدارات داخل المحافظة، ولم يرصد مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان شكوى خلال تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن يعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء التصحيح وتجميع الدراجات لإعلان النتيجة خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسوان .