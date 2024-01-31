مكتبة مصر العامة بأسوان تستضيف أولى أنشطتها الثقافية

استضافت مكتبة مصر العامة بأسوان أولى أنشطتها الثقافية، وهى ندوة بعنوان: "التعليم قوة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة"، وعرض كتاب "50 عاماً على ملحمة الإعجاز أكتوبر 1973"، والتي يحاضر فيها الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير الأهرام.

وأكدت سهير مكى مدير مكتبة مصر العامة بأسوان بأن الندوة تعد أولى الأنشطة والفاعليات الثقافية للمكتبة بعد زيارة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وتأتى في إطار رؤية مصر 2030، باعتبار أن التعليم هو أحد أهداف التنمية المستدامة لمصر لأنه يضمن حياة جيدة للمواطن.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة سامية أبو النصر بأن التعليم هو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتي حددتها منظمة الأمم المتحدة لضمان حياة جيدة قوية للمواطن، موضحة أن مصر ركزت على تعليم المواطن بشكل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما تحقق من خلال زيادة عدد المدارس والاهتمام بالعملية التعليمية في مصر.

مكتبة مصر

ودعت "أبو النصر"، أن يكون هناك عقاب على ولى الأمر الذى يتسبب في تسريب طفله من التعليم خاصة التعليم الأساسي، كون التعليم حق أساسي لكل مواطن، ويساعد أبناءنا الصغار على بناء الشخصية وتعزيز قيم المواطنة والاختلاف وقبول الآخر، وأيضاً له دور في تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق الانتماء الوطني.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن التعليم هو حائط الصد للمؤامرات التي تستهدف شبابنا من خلال حروب الجيل الرابع والخامس والتفرقة بين طوائف الشعب، لافتة إلى أن مصر مكتوب عليها أن تكون مستهدفة على مدار العصور ووسط كرة ملتهبة من الصراعات سواء في السودان أو ليبيا أو فلسطين أو حتى من جهة البحر المتوسط وهو صراع الغاز.

وأشارت إلى أن كتابها "50 عاماً على ملحمة الإعجاز أكتوبر 1973"، يناقش ملحمة تكاتف فيها الجميع والتف الشعب وراء جيشه، فكانت العناية الإلهية تحقق النصر لهذا الجيش وحفظت ورعت مصر وأرضها، موضحة أن علينا الحفاظ على هويتنا الثقافية والتكاتف خلف بلدنا مصر ونتسلح بسلاح التعليم حتى يكون حائط صد قوى ضد أي تحديات.