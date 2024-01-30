عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن جهود الموجة الـ22.. تفاصيل إزالة تعديات على أراضي الدولة بأسوان

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمواصلة أعمال الإزالة للتعديات على أراضى الدولة حيث تم تنفيذ 5 قرارات إدارية ، فضلاً عن إزالة فورية لحالة تعدى بمساحة إجمالية 2050 م2 ، بمنطقة حوض السويقة بنطاق حى غرب المدينة ، وتم تنفيذ أعمال الحملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ، ومحمد حسين ، وعلاء الدين ممدوح ، وأيضاً سحر مصطفى صغير رئيس حى غرب ، والعاملين والفنيين بالحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة للقيام بإزالة التعديات على أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22 ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستراداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

محافظ أسوان: 1.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية

محور دراو.. مشروع تنموي وخدمي على النيل شمال أسوان.. تعرف عليه

إزالة التعديات

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية بنطاق حى شرق المدينة داخل منطقة كوم أمبو قبلى وذلك بمساحة 262 م2 ، وتمت أعمال الإزالة بالتعاون مع الإدارة الزراعية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .   

جهود إزالة التعديات بأسوان
جهود إزالة التعديات بأسوان
جهود إزالة التعديات بأسوان
جهود إزالة التعديات بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

الأهلي الليبي يخطف صفقة نادي الزمالك المنتظرة

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

وفد من حماس يصل القاهرة غدا لبحث وقف إطلاق النار في غزة

تداول قوائم نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر فيس بوك الآن| صور

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

عزة مصطفي: أبو العينين نموذج مشرف وواجهة للصناعة المصرية في أفريقيا وأوروبا

لبنة في فخ السنوار.. انتقادات شديدة داخل إسرائيل لصفقة الأسرى مع حماس

السويد تعلن تعليق تمويل الأونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ