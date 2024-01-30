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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكيل التعليم بأسوان يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023

تقدير درجات الشهادة
تقدير درجات الشهادة الإعدادية بأسوان

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام حيث تابع سير الأعمال داخل اللجان للمواد المختلفة .

واطمأن وكيل الوزارة على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية ، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام السادة المصححين والمراجعين بعملهم ، وقد بلغ إجمالى عددهم 790 معلماً ( 175 لغة عربية، و 100 علوم، و 116 درسات، و 121 رياضيات،  و 96 لغة إنجليزي، و 94 حاسب آلى،  و 88 تربية فنية) .
 

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الشهادة الإعدادية 

وشدد الرشيدى على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه ، حيث أننا نعمل جميعاً لهدف مصلحة الطالب واطمأن بشكل خاص لتصحيح مادة اللغة العربية بعد ورود عدد من الشكاوى من الطلاب بخصوص جزئيات بأسئلة النحو ، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل السادة المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهى العموم"رؤساء لجان التصحيح".

كما تابع وكيل الوزارة الحجرة الخاصة بالكنترول والرصد الإلكتروني للدرجات، وأشاد بالانضباط والنظام فى العمل وطالبهم بالتأنى والتركيز وتحرى الدقة مع رصد الدرجات يومياً أولاً بأول ، وبذل المزيد من الجهد لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.
 

وطالب الرشيدى مسئولى الأمن بالتحقق من شخصية السادة المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم وتسليم كافة أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة. وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأى فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه فى دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أى مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

ولاحظ وكيل الوزارة انخفاض الإضاءة وبعض المقاعد غير المريحة فى بعض اللجان ، وعلى الفور طالب السادة القائمين على مقر التصحيح بتوفير إضاءة ومقاعد أفضل على وجه السرعة ، مؤكدًا أننا نهتم براحة وسلامة السادة الزملاء المعلمين (مقدرى الدرجات) ، مشددًا على ضرورة الاهتمام اليومى بنظافة لجان التصحيح وبشكل خاص دورات المياه، وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية اللازمة .

وأشاد وكيل الوزارة بجهد رئيس لجنة النظام والمراقبة ، فى إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه السادة المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة ، مع التأكيد على عدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج مكان التصحيح. وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول ، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

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وطالب وكيل الوزارة أبناءه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت امس، وأنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

يذكر أنه بدأت أعمال لجان تقدير الدرجات يوم السبت 27 يناير بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 الخميس الماضى ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة 27 ألف و 106 طالب وطالبة بعدد لان 303 لجنة .
 

 

 

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