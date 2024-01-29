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رئيس التحرير
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محافظات

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محافظ أسوان يشهد ورشة عمل للتعريف بالامتيازات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

صدى البلد

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل الشاملة للتعريف بالمزايا والامتيازات التى يتم تقديمها للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة مرفت السمان مقرر اللجنة الاستشارية لشئون الإعاقة ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية المعنية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة المصرية لذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 

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ورشة عمل 

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك تكاملا وتكاتفا للجهود من أجل تحقيق أوجه الرعاية المختلفة للأشخاص ذوى القدرات بإعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، وهو الذى يتواكب مع أهمية زيادة الوعى للتفاعل الإيجابى معهم لرسم البسمة على وجوههم. 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتواكب مع حرص المحافظة على تقديم الدعم وكافة التسهيلات والخدمات بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة لتيسير حصول الطلاب من ذوى الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد والمساهمة فى تخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عنهم ، كما تم تسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رامبات وفتحات بها لتحقيق السهولة المطلوبة لهم، فضلاً عن الخدمات العديدة التى يتم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم ". 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت السمان أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تقديم أوجه الرعاية المتكاملة ، ومن بينها تنظيم ورشة العمل الهادفة لتصحيح مفاهيم الإعاقة، والتعريف بالإمتيازات التى منحتها الدولة فى القوانين والدستور المصرى، والإستثناءات والمنح والإعفاءات من المصروفات بالمدن الجامعية والكليات والمدارس ، وتحقيق الدمج التعليمى ، وكذا فن التعامل مع هذه الفئة لما تمتلكه من قدرات خاصة من خلال توعية العاملين ليتم التعامل بأسلوب راق وحضارى. 

ولفتت السمان إلى أنه يضاف لذلك التسهيلات المقدمة عبر القانون 10 لسنة 2018 لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودمجهم فى المجتمع. 

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