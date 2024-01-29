أوقاف أسوان تستكمل البرامج التدريبية للأئمة

تستكمل مديرية الأوقاف بأسوان فعاليات التدريب للأئمة التابعين للمديرية لليوم الثاني على التوالي، لمكون اللغة العربية، وذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية.

وجاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا.

تدريب

ويبلغ عدد الائمة الملتحقين بدورة اللغة العربية (50) إمامًا من أئمة محافظة أسوان، وتتم فعالياتها بكلية الدراسات الإسلامية بنين.

وتعقد التدريبات بإشراف ومتابعة الشيخ حنفي محمود دياب مدير عام أوقاف أسوان، وحضور الدكتور كامل محمد جاهين إسماعيل عميد الكلية، والدكتور حسين محمد عبدالوهاب أستاذ الأدب بالكلية.