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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزير التعليم العالى..محافظ أسوان يشارك فى فعاليات المجلس الأعلى للجامعات بصحارى

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إنطلاق فعاليات المجلس الأعلى للجامعات المصرية فى جلسته رقم ( 747)، والذى عقد بمقر جامعة أسوان بصحارى برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس .

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإنعقاد المجلس الأعلى للجامعات على أرض بلاد الذهب ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ولاسيما خلال شهر يناير الجارى ، والذى شهد ويشهد العديد من الفعاليات والمناسبات الجليلة ، والتى من بينها الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، بالإضافة إلى زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والتى شهدت تفقد 18 موقع خدمى وتنموى منها مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان ، لتستكمل هذه الفعاليات بإنعقاد هذا المجلس فى حضور هذه الكوكبة من العلماء وعلى رأسهم الدكتور أيمن عاشور .

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جهود جامعية

اجتماع  المجلس الأعلى للجامعات

مقدماً شكره وتقديره للجهود المتواصلة والخدمات التى تقدمها وزارة التعليم العالى للمحافظة سواء من جهود أكاديمية البحث العلمى أو من خلال جامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسى لنا فى التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية ، والتى تشهد كل يوم تطوراً ملحوظاً فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد أشرف عطية  أننا فى جميع مجالات العمل العام حريصين على الإستفادة من الدور العلمى والخدمى والتنويرى لجامعة أسوان ، وأيضاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعتبارهما المنارة العلمية لنا ، معبراً عن شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان ، والتى تضم أصحاب الخبرات العلمية والكوادر الشابة المؤهلة لمواصلة رحلة العطاء وخدمة المجتمع الأسوانى بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط .

وقدم محافظ أسوان درع المحافظة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى تعبيراً على روح التعاون المثمر والبناء بين الجانبين .

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