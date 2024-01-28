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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: انطلاق المرحلة الأولى للموجة الـ 22 لإزالة التعديات

الموجه الـ 22 لإزالة
الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية بإنطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 15 فبراير المقبل ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأكد المحافظ على أنه وفقاً للتنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات تم الإعداد والتجهيز الجيد لإنطلاق هذه الموجه لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، وأيضاً التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بحيث يتم إداراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة .

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إزالة التعديات

الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بأسوان

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم الإطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات والعمالة المشاركة فى فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 .

ولفت ياسر عبد الشافى إلى أن حالات التعدى التى سيتم إزالتها ستشمل الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وهو الذى يتكامل مع مواصلة التنسيق العرضى بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين .

الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بأسوان
الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بأسوان
الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بأسوان
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