إستجابة سريعة.. محافظ أسوان: توفير الرعاية الطبية للطفلة بسنت محمود

فى إستجابة سريعة وتدخل إنسانى من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للطفلة بسنت محمود السيد 12 سنة بالصف السادس الإبتدائى ، والتى تعرضت لحادثة وقوع أحد أعمدة الإنارة عليها مما تسبب فى حدوث كسر مضاعف بجميع أنحاء جسدها وتجمع دموى فوق الرئتين.

جاء ذلك أثناء تواصل اللواء أشرف عطية تليفونياً مع والد الطفلة محمود السيد ( سائق ) فور علمه بالواقعة، حيث طمأنه المحافظ بأنه سيتم توفير الخدمة العلاجية المتكاملة سواء بأحد المستشفيات بالمحافظة أو خارجها لو إستدعى الأمر ذلك.

عمود إنارة

وفى السياق ذاته أحال محافظ أسوان واقعة سقوط عمود الإنارة على الطفلة للتحقيق للوقوف على أسباب الحادث، ومجازاة المتسبب، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حياله، مشدداً على أنه لن يسمح بأى إهمال أو تهاون فى تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة للمحليات أو غيرها، مع ضرورة إتخاذ إجراءات السلامة المهنية أثناء تنفيذ هذه الأعمال لحماية المواطنين من التعرض لأى مخاطر.

فيما ذكر والد الطفلة بأنه أثناء تقليم أحد الأشجار المجاورة لمنزله بمستعمرة طلمبات الرى بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو، وقع فرع من الشجرة على الأسلاك الكهربائية مما أدى إلى وقوع عمود الإنارة، وهو الذى تزامن مع مرور الطفلة لإحضار مستلزمات وجبة الإفطار لأسرتها.