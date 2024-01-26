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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تواصل سلسلة الافتتاحات للمساجد الجديدة

افتتاح المساجد بأسوان
افتتاح المساجد بأسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الافتتاحات للمساجد الجديدة سواء التى تم إنشاؤها كإنشاء جديد أو التى شهدت تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالجهود الذاتية أو بواسطة الوزارة.

وأعلنت مديرية أوقاف أسوان أنه تم افتتاح مسجد جديدة أبو اليزيد البسطامى بقرية الكوبانية غرب النيل والتابع لإدارة مركز أسوان، وأديت فيه صلاة الجمعة، ليصل بذلك إجمالى المساجد التى تم إفتتاحها بالمحافظة إلى 149 مسجداً، فى إطار خطة وزارة الأوقاف والدولة لإعمار بيوت الله.

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مساجد

وأكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أن المسجد الجديد الذى تم افتتاحه اليوم، أدى فيه المصلون صلاة الجمعة تحت عنوان الدفاع عن الأوطان بين الواجب العينى والكفائى وعِظم الجزاء.

حضر الافتتاح، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينه أسوان، ووكيل وزارة الأوقاف ومسئولى الأوقاف بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية. 

 

 

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