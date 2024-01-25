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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: 100% معدل الإنجاز لمنظومة الشكاوى الحكومية 2023

البوابة الإلكترونية
البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود التى يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز لعام 2023 بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وأكد اللواء أشرف عطية على نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر إحتياجاً ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" .

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الشكاوى الجماهيرية

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2023 بلغت 1762 شكوى منها 1190 شكوى فردية ، و 572 شكوى جماعية فى ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدنى وذوى الإحتياجات الخاصة ، بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة .

وأضاف أشرف عطية بأن هناك تكليف مباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية فى التنفيذية  ، وهو الذى يتوازى مع تقديم الخدمات الجماهيرية عبر تطبيقات عين المواطن وغيرها ضمن منظومة التحول الرقمى والمتصل بـ 11 مركز تكنولوجى بالوحدات المحلية مربوطة بالميكنة الحكومية لمشروع التحول الرقمى لتوفير 82 خدمة متنوعة ، ليتواكب ذلك مع تلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين ، وعبر الواتس آب الخاص بالمحافظ ، ومواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " .

وأثنى على الدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى www.shakwa.eg وتطبيق خدمات الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، وأيضاً أرقام الواتس آب المخصصة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وهى 01149730943 و01278655167  و01091565955 .

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