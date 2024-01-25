"الفرقة 18" فيلم أسوانى يحصد جائزة وزارة التضامن الاجتماعى

حقق فيلم "الفرقة 18" الذى أنتجه فريق عمل من محافظة أسوان، جائزة مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للأفلام القصيرة، تحت عنوان "بطل من بلدنا"، فى حفل إعلان وتوزيع جوائز المسابقة، والذى أقيم بمقر الوزارة بالقاهرة، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمخرج الكبير خيرى بشارة، وأعضاء لجنة التحكيم.

يحكى الفيلم، الذى شارك فى إخراجه وتصويره، هيثم فهمى وزينب سعدى ومن إعداد، هيام إبراهيم وتعليق صوتى، إسماعيل خليفة، قصة بطل من أبطال حرب أكتوبر وهو المهندس الزراعى شاذلى حسن محمد، مقيم بمركز إدفو محافظة أسوان، وكان أحد أعضاء الفرقة 18 "اسم الفيلم" التى نجحت فى تحطيم خطوط العدو خلال حرب 73، وكانت أولى الفرق التى عبرت خط بارليف المنيع.

بطل من بلدنا

مخرجا الفيلم

وكان بطل الفيلم وبطل حرب أكتوبر يحب زملاءه على الجبهة ويدون أسماءهم وعناوين منازلهم حتى تدوم العلاقة بينه وبينهم بعد الحرب، وكان حريصاً على دفن الشهداء منهم والتواصل مع ذوى الشهداء ليقص عليهم بطولة شهيدهم الذى نال الشهادة بعد أحداث بطولية كان شاهداً عليها، وكان من ضمن ذلك سفره من محافظة أسوان إلى محافظة دمياط للقاء أسرة أحد زملائه الشهداء.

وحصد فيلم "الفرقة 18" جائزة مسابقة "بطل من بلدنا" فرع جائزة 6 أكتوبر، بعد اختياره ضمن 55 فيلماً مشاركاً بالمسابقة، التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تشجيع الشباب على توثيق ونشر قصص البطولات المختلفة من خلال أفلام قصيرة صالحة للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقادرة على تنمية الوعي الوطني والمجتمعي برؤية ورسائل شبابية.

ست أخوات

وفى السياق ذاته، حقق الفيلم القصير "ست أخوات" جائزة مسابقة وزارة التضامن الاجتماعى "بطل من بلدنا" عن محور “قصة كفاح”.

والذى تدور أحداثه حول سيدة من محافظة أسوان، تجسد قصتها رحلة كفاح للمرأة الصعيدية الكادحة لأكل العيش من أجل رزقها، وتحملت السيدة الأسوانية التى اسمها "ست أخوات" نفس اسم الفيلم، سنوات الشقاء لتربية أبنائها وأحفادها من خلال صناعة وبيع العيش الشمسى بعد أن تجاوز عمرها 80 سنة، والفيلم من إخراج زينب سعدى وتصوير هيثم فهمى.