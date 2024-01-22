محافظ أسوان: إصلاح خط "دراو– بلانة" للصرف الصحى وإعادة ضخ مياه الشرب

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه أعطى توجيهاته بسرعة الانتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحى " دراو – بلانة " قطر 800 مم، الذى تعرض لحدوث كسر مفاجئ أمس مما أدى إلى قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينتى كوم أمبو ودراو.

وقال محافظ أسوان إنه تم الإعلان المسبق عن قطع مياه الشرب قبل القطع لتدبير المواطنين لاحتياجاتهم من المياه، وعلى الفور قامت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى القائم بأعمال رئيس الشركة بالتدخل السريع.

جهود

وأشار المحافظ إلى أنه تم تغيير 3 مواسير من نوعية " الزهر المرن "، وجارى استكمال الأعمال على قدم وساق لإصلاح الخط بشكل كامل، ليعقب ذلك إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى طبقاً للمواعيد المحددة.