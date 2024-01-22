إقبال جماهيري على معرض أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية بأسوان | صور

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات معرض " أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية " ، والذى يتم تنفيذه فى الفترة من 20 إلى 22 يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة ، وسط مشاركة واسعة لـ 20 محافظة ، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وبإشراف ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأكد المحافظ على أنه يتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام العارضين من المصنعين للحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة لإنجاح فعاليات هذا المعرض ، وتحقيق العوائد الإيجابية لهم من خلال التسويق الجيد لمنتجاتهم التى تتميز بالجودة العالية.

أيادى مصر

معرض أيادى مصر بأسوان

وأشاد اللواء أشرف عطية بالتنوع المتميز للمنتجات من مختلف المحافظات المشاركة ، وهو الذى يشهد إقبال للتعرف على الطراز والطابع الذى تتميز به كل محافظة ، مطالباً بأهمية أن تكون الأسعار للمعروضات مخفضة حتى ينجح العارضين فى بيعها وتسويقها بشكل جيد سواء لأهالى المحافظة أو الزائرين لها من المصريين والأفواج السياحية.