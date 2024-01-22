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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال جماهيري على معرض أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية بأسوان | صور

معرض أيادى مصر بأسوان
معرض أيادى مصر بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات معرض " أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية " ، والذى يتم تنفيذه فى الفترة من 20 إلى 22 يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة ، وسط مشاركة واسعة لـ 20 محافظة ، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وبإشراف ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأكد المحافظ على أنه يتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام العارضين من المصنعين للحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة لإنجاح فعاليات هذا المعرض ، وتحقيق العوائد الإيجابية لهم من خلال التسويق الجيد لمنتجاتهم التى تتميز بالجودة العالية.

محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر

محافظ أسوان يتفقد التجهيزات الجارية لإطلاق معرض "أيادى مصر"

أيادى مصر

معرض أيادى مصر بأسوان

وأشاد اللواء أشرف عطية بالتنوع المتميز للمنتجات من مختلف المحافظات المشاركة ، وهو الذى يشهد إقبال للتعرف على الطراز والطابع الذى تتميز به كل محافظة ، مطالباً بأهمية أن تكون الأسعار للمعروضات مخفضة حتى ينجح العارضين فى بيعها وتسويقها بشكل جيد سواء لأهالى المحافظة أو الزائرين لها من المصريين والأفواج السياحية.

معرض أيادى مصر بأسوان
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