خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل| 6 معلومات عن محور بديل خزان أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 6 معلومات أبرز المشروعات التنموية العملاقة، وهو مشروع محور بديل خزان أسوان عقب تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمشروع اليوم بمرافقة وزير النقل، ومحافظ أسوان.

1- المشروع منتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من أعمال تنفيذه.

2- يأتى ضمن محاور النيل العرضية التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلو مترا ولخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

3- يساهم المحور فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

مشروع

4- يساهم فى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

5- تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 1.957 مليار جنيه للمشروع ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر،.

6- يضم ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون 3 أعمال صناعية "2 كوبرى ونفق"، وتشمل كوبرى على النيل بطول 2050 متر بالإضافة إلى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي وأعمال طرق بطول 3.3 كم.