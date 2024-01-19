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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتحاد نقابات عمال أسوان يهنئ أشرف عطية بـ العيد القومى للمحافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد الإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان برئاسه محسن أش الله .

وخلال اللقاء حرص أعضاء الوفد على تقديم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومى الـ 53 ، مقدمين له خالص الشكر والتقدير على إهتمامه بالعاملين بمختلف المؤسسات والهيئات ، فضلاً عن ملحمة التطوير والتجميل التى شهدتها أسوان خلال الفترة الماضية .

 

مشروعات

تواكباً مع الطفرة الغير مسبوقة للمشروعات التنموية والخدمية التى تم ويتم تنفيذها فى كافة قطاعات العمل العام فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ، وتحسين مستوى المعيشية لهم ، علاوة على الإرتقاء بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وعروس المشاتى لتكون دائماً بانوراما جمالية لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم  .

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