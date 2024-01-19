اتحاد نقابات عمال أسوان يهنئ أشرف عطية بـ العيد القومى للمحافظة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد الإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان برئاسه محسن أش الله .

وخلال اللقاء حرص أعضاء الوفد على تقديم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومى الـ 53 ، مقدمين له خالص الشكر والتقدير على إهتمامه بالعاملين بمختلف المؤسسات والهيئات ، فضلاً عن ملحمة التطوير والتجميل التى شهدتها أسوان خلال الفترة الماضية .

مشروعات

تواكباً مع الطفرة الغير مسبوقة للمشروعات التنموية والخدمية التى تم ويتم تنفيذها فى كافة قطاعات العمل العام فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ، وتحسين مستوى المعيشية لهم ، علاوة على الإرتقاء بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وعروس المشاتى لتكون دائماً بانوراما جمالية لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم .