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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل مشروعات ودخولها الخدمة بأسوان احتفالا بـ عيد المحافظة القومي

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى ، وحتى يجنى مواطنى أسوان ثمار هذه الأعمال التى شهدتها زهرة الجنوب خلال الفترة الحالية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

وتفقد المحافظ أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التى شهدها مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل وذلك بحضور عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يضم صالة مكشوفة تسع 1200 كرسى ، ومسرح بمساحة 290 م2، وقاعة فنون تشكيلية ، وقاعة تكنولوجيا المعلومات ، ومكاتب إدارية. 

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مشروعات 

ثم قام اللواء أشرف عطية ومرافقيه بتفقد مشروع " حى اللوتس " السكنى بمنطقة العقاد ، وما يحتويه من وحدات سكنية بالتجمعين الأول والثانى ، ومسجد ، ومول اللوتس بالتجمع الأول والمقام على مساحة 700 م2 ، ومكون من دورين ويضم 8 محلات وكافتيريا ، و 4 مكاتب إدارية حيث تم إستثماره فى إقامة معرض للسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.

لتستكمل البانوراما الجمالية بالحى باللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية ، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية. 

وأختتم أشرف عطية جولته بتفقد مكتبة مصر العامة ، والتى أصبحت إضافة هامة للخريطة الثقافية بإعتبارها أكبر صرح تنويرى ومنارة علمية وفنية لما تشتمله من مكونات وعناصر على أعلى مستوى من الرقى لتصبح بحق علامة مضيئة للمواقع الحضارية بالمحافظة .

 

 

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