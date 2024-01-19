منطقة أسوان الازهرية تنفذ أنشطة متنوعة لمركز دندرة الثقافي

استقبل فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وفد من مركز دندرة الثقافي، بحضور فضيلة الدكتور صلاح السيد، مدير عام وعظ أسوان، وفضيلة الشيخ عبدالرحيم جاد، مدير التعليم الثانوي.

تناول اللقاء التعريف بأنشطة وخدمات مركز دندرة الثقافي المتنوعة، ومناقشة أوجه التعاون مع منطقة أسوان الأزهرية فى الفعاليات التي ينفذها المركز.



ورشة عمل

وكان قد عقد مركز النيل للإعلام بأسوان، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ورشة عمل بعنوان "المشغولات اليدوية والبيئية ودورها فى تنمية المجتمع المحلى"، وذلك بقاعة مجمع إعلام أسوان.

وحاضر الورشة، كريمة بكار، مدربة مشغولات يدوية، وتناولت فى حديثها عن المشغولات اليدوية والبيئية وكيفية عملها والخامات التى تصنع منها من البيئة المحيطة فى محافظة أسوان.

وأوضحت أن المنتجات اليدوية يتم عرضها فى عدة معارض محلياً ودوليا لأن هناك إقبال متزايد على هذا النوع من المنتجات وخاصة التى تعبر عن التراث النوبى الاصيل من السياح الأجانب والعرب والمصريين.

وأكدت أن ذلك يزيد من أهمية المشغولات اليدوية والبيئية ويعمل على تنمية المجتمع المحلى وتوفير فرص عمل إقتصادى للفتيات والسيدات ويعمل على الحفاظ على التراث الثقافى والهوية الثقافية للمجتمع فى محافظة أسوان.

وفى نهاية اللقاء قام فريق العمل بزيارة ميدانية للمعرض الخاص بهذه المنتجات اليدوية والبيئية فى السوق السياحى فى مدينة أسوان.

ونظم الورشة وأدراها أحمد عبد الحميد محمد شاذلى مسئول البرامج الإعلامية بالمركز وفريق العمل أحمد صابر محمد ومها محجوب جبريل، وتحت إشراف إيمان عبد الحليم أحمد مدير مجمع إعلام أسوان ورعاية نرمين أحمد أبو سريع مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، وأشرف محمود عبد الرازق وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لأعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر .