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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان: لا شكاوى من طلاب الفرق الأربعة بامتحانات تكنولوجيا المصايد والأسماك

امتحانات جامعة أسوان
امتحانات جامعة أسوان

تفقد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك برفقة الدكتور صلاح الساعي عميد الكلية ووكلاء الكلية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت فى 1 يناير وتنتهى فى 24 يناير 2024.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن أعمال الامتحانات تجرى علي قدم وساق وتأتي الأسئلة في متناول الطلاب ولا توجد شكاوي حتي الآن من طلاب الفرق الأربعة والتي يبلغ عددهم 180 طالب وطالبة.

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وأوضح أن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان، تعد أحد أربعة كليات متخصصة في هذا المجال علي مستوي الجمهورية، وهي من الكليات الرائدة في مجال الثروة السمكية والكلية المتفردة في صعيد مصر، وتحتوى على عدد من التخصصات العلمية الدقيقة والبرامج التعليمية.

منها تكنولوجيا المصايد الداخلية حيث يقوم الطالب بدراسة ما يتعلق بالحياة البحرية والمصايد البحرية وطرق الصيد والتنوع البيولوجى داخل المسطح المائى ويمكن لخريجة إدارة الموارد السمكية للحفاظ على المخزونات السمكية ولتحقيق أقصى استدامة ممكنة للمصيد كما يقوم أيضا بدراسة الملاحه البحرية وما يتعلق بالحياة البحرية والأرصاد الجوية وتكنولوجيا تصنيع الأسماك الذى يُدرس للقسمين الاستزراع والمصايد. 

 

 

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