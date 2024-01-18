محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمجمع مدارس العروبة المشتركة ، والتى تضم 204 طالب وطالبة بواقع 10 لجان إمتحانية ، وأيضاً مدرسة المنار الرسمية للغات ، والتى تضم 213 طالب وطالبة داخل 11 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألف و 105 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، ومن المقرر الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية فى 24 يناير القادم .

وقد رافقه خلال جولته المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 / 2024 .

امتحانات

وقد أطمئن اللواء أشرف عطية على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية ، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة .