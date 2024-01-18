عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمجمع مدارس العروبة المشتركة ، والتى تضم 204 طالب وطالبة بواقع 10 لجان إمتحانية ، وأيضاً مدرسة المنار الرسمية للغات ، والتى تضم 213 طالب وطالبة داخل 11 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألف و 105 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، ومن المقرر الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية فى 24 يناير القادم .

وقد رافقه خلال جولته المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 / 2024 .

محافظ أسوان يتابع ميدانياً مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية فارس بكوم أمبو

محافظ أسوان يفتتح فعاليات البرنامج التدريبي لمقدمي الخدمات الصحية بكافة القطاعات الطبية

امتحانات

وقد أطمئن اللواء أشرف عطية على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية ، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع ميدانياً مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية فارس بكوم أمبو

ترشيحاتنا

لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين

رسميا.. الحكومة تحدد موعد إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الصحة: مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية

فضل شهر رجب .. ولماذا سمي بهذا الاسم

إنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه لخدمة التنمية الزراعية بـ وسط وجنوب سيناء

أسعار الحديد الأن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيديو

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ