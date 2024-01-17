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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات البرنامج التدريبي لمقدمي الخدمات الصحية بكافة القطاعات الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبى لمقدمى الخدمات الصحية بكافة القطاعات الطبية "منظومة الجهار الصحية"، فى إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية انعقاد هذه الدورة التدريبية ودورها فى إكساب الخبرات وصقل وتبادل المعارف والمهارات المحلية والدولية بشكل وفكر راقى، وهو الذى يعكس الاتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يتمثل فى الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

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محافظ أسوان: منظومة التأمين الصحي الشامل أسهمت فى إحداث طفرة طبية

برنامج تدريبى

وأضاف الدكتور أحمد طه، أن التأمين الصحى الشامل هو المنظومة الحديثة التى تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسى لتحسين ورفع كفاءة النظام الصحى وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن وجميع أفراد أسرته دون تحمل أى أعباء مادية باهظة، وتهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين.

بجانب تطوير المنشآت وزيادة تأمينها وحماية أمن وسلامة العاملين فيها، بالإضافة إلى تحديث آليات التخلص من النفايات الطبية والتعامل مع الأدوية وصيانة الأجهزة المستخدمة وغيرها من الآليات والأساليب التكنولوجية الحديثة التى تساهم فى تشكيل بيئة صحية وعلاجية آمنة ومناسبة تساهم فى تحقيق الرضا سواء لمتلقى الخدمة أو مقدمها.

 

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