بالتعاون مع الأوقاف.. جامعة أسوان تنظم دورات تدريبية للأئمة

استقبل الدكتور لؤي نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، بمكتبه اليوم، الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والوعاظ.

حضر اللقاء الشيخ أحمد حسن، مدير الدعوة بالأوقاف، والشيخ محمود فخر الدين، رئيس قسم الدعوة، والشيخ عبدالله طه، رئيس شئون المساجد، وكذلك الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات والشبكات بجامعة أسوان.

دورات تدريبية

وبحث الطرفان عقد دورة تدريبية لـ50 إماما وخطيبا بمديرية أوقاف أسوان، في اللغة العربية بإحدى قاعات كلية الهندسة لمدة 4 أيام وستعقد مع نهاية شهر يناير الجارى.

وقال نائب رئيس جامعة أسوان، إن انعقاد هذه الدورات يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان ووزارة الأوقاف، كما سيقوم بالمحاضرة أساتذة متخصصين من جامعة أسوان ممثلى كليات دار العلوم والآداب والتربية.