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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليم أسوان تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية غداً

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ غداً الاربعاء بأسوان حيث يؤدى الطلاب البالغ عددهم ٢٧,١٠٦ طالباً وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء فى تمام الساعةالثامنة والنصف صباحاً ولمدة ثلاث ساعات ، من خلال (٣٠٣) لجنة بالإدارات التعليمية الخمس .

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة واللجان، وكذلك مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب ، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى أو إزالة أى معوقات ومتابعة الموقف الامتحانى بجميع اللجان أولًا بأول

امتحان 

وأعطى وكيل الوزارة تعليماته للمنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة توفير الانضباط والهدوء داخل اللجان، والإلتزام بجميع القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الاعدادية البالغ عددهم ٢٧,١٠٦ طالباً وطالبة بواقع ١٧,٨٥٨ عام ، ٩,٠٤٣ طالباً لغات وخاص، ٢٠٥ طالب دمج بالإضافة إلى ٣٧ طالب بمدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع يؤدون الامتحانات على مدى ٦ أيام، على أن تنتهى الامتحانات لجميع الطلاب يوم الاربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمادة الهندسة بالإضافة للتربية الرياضية والمستوى الرفيع للمدارس الرياضية واللغات .. كل الأمنيات بالتوفيق للجميع.

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