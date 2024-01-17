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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: منظومة التأمين الصحي الشامل أسهمت فى إحداث طفرة طبية

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أسهمت فى احداث طفرة طبية تتوافق مع المعايير الدولية، وحولت المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم "الأربعاء" فعاليات البرنامج التدريبى لمقدمى الخدمات الصحية بجميع القطاعات الطبية (منظومة الجهاز الصحية) وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عطا حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان.

وأشار عطية، إلى أهمية إنعقاد هذه الدورة التدريبية ودورها فى إكساب الخبرات وصقل وتبادل المعارف والمهارات المحلية والدولية بشكل وفكر راقى، وهو الذى يعكس الإتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتمثل فى الإهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ أسوان لاهتمامه بملف الصحة ودعمه لكل الهيئات والمؤسسات الصحية بالمحافظة لضمان تقديم الخدمات والرعاية الصحية لأهالى ومواطنى أسوان فى أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.

وأكد أن التأمين الصحى الشامل هو المنظومة الحديثة التى تتبناها الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن وجميع أفراد أسرته دون تحمل أى أعباء مادية.

ونوه رئيس الهيئة بأن المنظومة، تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، بجانب تطوير المنشآت وزيادة تأمينها وحماية أمن وسلامه العاملين فيها، بالإضافة إلى تحديث آليات التخلص من النفايات الطبية والتعامل مع الأدوية وصيانة الأجهزة المستخدمة وغيرها من الآليات والأساليب التكنولوجية الحديثة التى تسهم فى تشكيل بيئة صحية وعلاجية آمنة.
 

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