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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة مؤسسة أبوالعينين الخيرية|خدمات متنوعة ضمن التحالف الوطني التنموي بقافلة «ستر وعافية» بأسوان|شاهد

مؤسسة ابوالعينين
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان

لا تزال سلسلة الأعمال الخيرية المكثفة تنفذها مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية ، والتى تأتى ضمن كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ذات القوة المجتمعية حيث وصل قطار خدماتها الإنسانية والوطنية إلى قرية الكفور بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان .

وفى هذا التقرير نستعرض جهود مؤسسة أبو العنين عبر عدسة " صدى البلد " من خلال تقديم خدماتها المتنوعة ضمن 17 كيانا تابعا للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لأكثر من 55 ألف نسمة داخل 12 تابع بقرية الكفور بكوم أمبو بأسوان .

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مؤسسة أبو العينين

مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان

وقد أشاد أهالى هذه التوابع بقرية الكفور بكوم أمبو شمال أسوان بالجهود الإنسانية المتعددة والتى تقدمها مؤسسة أبو العينين ، وغيرها من كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لهم ، ضمن سلسلة جهود محترمة يتم تقديمها للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وتستهدف القافلة تقديم الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية ، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيانًا من كيانات التحالف ، ويستفاد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 12 تابعاً بقرية الكفور.

فيما قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهتهم الجادة ، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة .

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ملحمة

مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان

وأكد المحافظ أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكافة قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة للبسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

هذا وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و 6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 لتقلى طلبات التمكين الاقتصادى، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وآخر لبرنامج ملهم  بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء "ألحفة وبطاطين"، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال.

مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
مؤسسة ابوالعينين للأعمال الخيرية فى قرية الكفور بأسوان
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