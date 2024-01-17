وفد هيئة الاعتماد والرقابة يزور مستشفى الباطنة بجامعة أسوان

استقبلت مستشفيات جامعة أسوان وفد هيئة الاعتماد والرقابة بالتأمين الصحى الشامل لمتابعة وتفعيل أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان.

قال الدكتور أيمن محمود عثمان إنه يجرى الاستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة المصرية على جعل لكل مواطن الحق فى التأمين الصحى الشامل.

التأمين الصحى

ويأتى ذلك فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة، وتحرص الدولة المصرية، على استكمال المشروعات الجارية، وخاصة مع الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب الصعيد، وسبق تفعيل التعاون بين هيئة التأمين الصحى الشامل للمنظومة الصحية وبين مستشفى الباطنة التخصصى الجديد بالجامعة.