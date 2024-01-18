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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع اللمسات النهائية لاستكمال المستوى الأول بـ ممشى أهل مصر في أسوان

ممشى أهل مصر بأسوان
ممشى أهل مصر بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، والذى يشهد اللمسات النهائية للإنتهاء من المستوى الأول ، فيما يتم العمل بالمستوى الثانى والثالث ، والذى يضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية

 

ويأتى ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 

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اهل مصر 

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع ، ونواب رئيس المدينة. 

شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وتكثيف الجهود حتى ينتهى العمل بهذا المشروع الحيوى ، والذى سيساهم فى إكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة.

وكلف بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء ، وكذا توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، بالإضافة إلى إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهر النيل الخالد. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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