محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، والذى يشهد حالياً وضع اللمسات النهائية لإنهاء المستوى الأول منه بشكل بانورامى وجمالى متكامل بما سيساهم فى خلق متنفس حضارى ، ويبهر الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين ، فضلاً عن مواطنى المحافظة.

وطالب المحافظ بزيادة الوعى لدى الأسر الأسوانية للتشديد على أبنائهم وتوعيتهم بعدم تشويه المشاهد الجمالية ، والكتابة على جدران الأسوار والأعمدة للحفاظ على مكتسبات هذه المشروعات ، ولتظل واجهة مشرفة ، وتحقيق الإستدامة لما تم بذله من جهود تصب فى صالح المواطنين .