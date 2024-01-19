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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد التجهيزات الجارية لإطلاق معرض "أيادى مصر"

معرض أيادى مصر باسوان
معرض أيادى مصر باسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد التجهيزات الجارية لإطلاق معرض " أيادى مصر" ، والذى سيتم تنفيذه فى الفترة من 20 إلى 22 يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة ، وذلك وسط مشاركة واسعة لـ 20 محافظة ، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وبإشراف ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم هذا الكرنفال لعرض المشغولات التراثية والحرف اليدوية بمختلف المحافظات المشاركة يعد فرصة كبيرة لتوسيع مجالات التسويق والبيع لهذه المنتجات ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً .

 

أيادى مصر

وكلف المحافظ بأن يتم التنسيق بين المحافظة ونقابات الحرفيين والمصنعين لعقد دورات تدريبية للإستفادة من خبراتهم فى مجال تصنيع المشغولات المختلفة ، ليتم إضافتها لسوق الحرف اليدوية ، وخاصة فى ظل إقبال الأفواج السياحية الزائرة للمحافظة للمنتجات المتنوعة بما يساهم فى التسويق الجيد والمتميز لها ، وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب الأسوانى .

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