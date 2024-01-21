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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة 1000 مدير.. وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يلتقى بالمديرين الجدد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

التقى المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان بالمديرين الجدد ضمن المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وذلك بحضور ياسين عبد الصبور، نقيب المعلمين.

وتناول اللقاء، استعراض فترة عملهم بعد توليهم إدارة المدارس وأهم التحديات والعقبات التي واجهتهم خلال تلك الفترة وطرق التغلب عليها.

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المبادرة الرئاسية 

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، حرص المديرية على دعمهم ومساندتهم لأنهم نواة لإحداث التطوير في إدارة المدارس على مستوى الجمهورية وطالبهم بالاهتمام برفع المستوى العلمي للطلاب وبناء شخصيتهم من خلال تفعيل الأنشطة واستخدام أحدث استراتيجيات التعلم.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بتسليمهم الشهادة المؤمنة الخاصة بدبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، والتي حصلوا عليها بعد تدريب لمدة 6 أشهر، فيما أعرب المديرون الجدد عن سعادتهم بهذا اللقاء.

وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إليهم لتذليل أي معوقات وقدموا درعًا تذكارية تقديرًا له، مع التمنيات بالتوفيق للجميع.

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