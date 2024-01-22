محافظ أسوان: رئيس الوزراء أشاد بالمستوى الراقى والشكل النموذجي لمكتبة مصر العامة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، بحضور محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ، فضلاً عن سهير مكى مدير المكتبة بأسوان وذلك فى إطار التشغيل التجريبى لأحدث وأكبر صرح تنويرى ومنارة معرفية وعلمية وثقافية ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمكتبة أمس لاقت إستحسان وإشادة للمستوى الإنشائى الراقى ، والشكل النموذجى لهذا الصرح التنويرى فى موقع متميز يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ بأن كل ذلك جاء نتيجة للرؤية المستنيرة والثقة المتبادلة بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة مما ساهم فى إنجاز هذا المشروع ، وظهوره بهذا الشكل المشرف ليكون إضافة هامة للمواقع الحضارية لعروس المشاتى .

مكتبة مصر

فيما قدم السفير محمد رضا الطايفى شكره لمحافظ أسوان لحرصه على إنشاء مكتبة مصر العامة ، ونهوها فى وقت قياسى لم يتجاوز العامين ، وإهتمامه بإبراز الهوية البصرية للمحافظة فى كافة مكوناتها ، ووضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بها ، لتبهر كل زائر للمكتبة من أبناء أسوان أو خارجها أو الأفواج السياحية .

وأشار إلى أنه سيتم مواصلة تقديم أوجه الدعم لإستكمال سلسلة النجاحات لهذه التجربة المتميزة ، ولاسيما فى ظل وجود فريق عمل متجانس تم إختياره بعناية كبيرة من محافظ أسوان ليحافظ على هذا الصرح ، ويبدع ويبتكر بأفكاره الراقية فى تحقيق المزيد من الإنجازات ، وهو الذى سيتواكب مع فتح باب الإشتراكات للأطفال والنشء والشباب ، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة لتصبح مكتبة مصر العامة بأسوان نموذجاً يحتذى به فى باقى المكتبات بمختلف محافظات الجمهورية .

وفى نهاية الإجتماع تبادل محافظ أسوان ومدير الصندوق الدروع تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين .