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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بأسوان

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بطرق، أبو سمبل وشرق العوينات والصحراوى جنوب وشمال أسوان، وتم التعامل مع الحوادث الثلاث ونقل الجثة والمصابين من المكان.

فيما كان قد شهد طريق أبوسمبل بالقرب من الكيلو 243، حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخص يدعى "عبد الله . أ 28 سنة"، وتم نقل جثته لمشرحة أسوان، وأصيب آخر ويدعى "محمد . ح 13 سنة"، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقه بالجسم.

 

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وشهد طريق أبوسمبل توشكى "طريق العوينات" بالقرب من الكيلو 74 ، حادث انقلاب سياره ربع نقل مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 وأصيب شخص فى حادث انقلاب سيارة تريلا بجوار الكيلو 80، على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق مركز إدفو، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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