محافظ أسوان يوقع عقد مشاركة مع هيئة تنمية الصعيد لإنشاء محطة نقل دولية

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقد مشاركة مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بشأن إنشاء وإدارة محطة نقل دولية بأسوان ، والتى تتكامل مع بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف الإستراتيجة الخاصة بتعظيم الإستفادة والوصول إلى أقصى نتائج وبما يتفق مع تحقيق التنمية المستدامة التى يلمسها المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب الأسوانى .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

تنمية الصعيد

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ سلسلة متميزة من المشروعات المشتركة البناءة والهادفة ، فضلاً عن الدور المتميز الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية بنطاق المحافظة .

وأوضح المحافظ بأن إنشاء وإدارة محطة نقل دولية سيتم فيه إستخدام التقنيات العلمية الحديثة توافقاً مع الخطة العامة للدولة الإقتصادية والإجتماعية فى أقاليم الصعيد .

فيما قدم اللواء شريف صالح شكره لمحافظ أسوان على إهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لنجنى قريباً ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها ، لافتاً بأنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين يتوافر بها كافة العناصر لتكون مهمتها وضع الآلية التنفيذية له للوصول إلى أفضل العوائد التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .