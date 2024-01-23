محافظ أسوان: رئيس الوزراء تفقد 18 مشروعًا خدميًّا على مدار 11 ساعة متواصلة

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجميع العاملين بمختلف قطاعات العمل العام لما تم بذله من مجهود مكثف مما ساهم فى الظهور بالشكل المشرف والراقى ، ولاقى إستحسان وإشادة وإبهار من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء زيارته التفقدية أمس الأول لـ 18 موقعا خدميا وتنمويا على مدار 11 ساعة متواصلة سواء بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، أو غيرها من مواقع العمل الأخرى مما أثمر عن نجاحات عديدة.

وخلال الاجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومديرى الجهات المختلفة .

زيارة

وأكد أشرف عطية على أن الجميع كان على قدر المسئولية ، وعلى قلب رجل واحد من خلال التكاتف والتلاحم ، والعمل بروح الفريق الواحد بجدية وإخلاص وتفانى مما يعكس المعدن الطيب لأبناء المحافظة ، وحرصهم على الإستعداد المتميز والكامل برؤية وفكر مستنير لإستقبال دولة رئيس الوزراء ومرافقيه .

وأشار عطية إلى أن ذلك ظهر فى كافة المواقع من المستوى النموذجى والعالى بما إمتلكته من لمسات جمالية وحضارية ، فأصبحت جميعها نقاط قوة ساهمت فى إنجاح الزيارة ، وخروجها بشكل راقى ، وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل .